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НовостиПолитика19 мая 2023 12:10

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии за новый план поддержки Украины

Многие уличили Урсулу фон дер Ляйен в разжигании конфликта
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии за новый план поддержки Украины

Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии за новый план поддержки Украины

Фото: REUTERS

В Twitter пользователи осудили заявление главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за ее высказывание на тему плана поддержки Украины западными странами.

На своей странице Урсула фон дер Ляйен назвала задачи по помощи Киеву, которые обсуждались на саммите в Японии. Среди которых - ужесточение антироссийских санкций, и военная поддержка Украины. Многие в комментариях посчитали, что фон дер Ляйен разжигает конфликт и не намерена заниматься реальной дипломатией.

"Вот идея - сократить административные расходы ЕС", - написал один пользователь.

"Единство, которое у вас есть, это союз с Вашингтоном, пока ваши люди страдают от последствий ограничений", - поддержал другой.

Напомним, на саммите в Японии Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины.

Это уже не первый раз, когда высказывания главы Еврокомиссии подвергаются критике в социальных сетях. Ранее Урсуле фон дер Ляйен посоветовали уйти в отставку после её резкого высказывания о России.

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