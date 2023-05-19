Путин призвал исходить из интересов россиян в вопросах миграционной политики Фото: REUTERS

В вопросах миграционной политики необходимо исходит из интересов граждан России, чтобы исключить риски в сфере безопасности, социальной и трудовой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В миграционной политике мы должны исходить, прежде всего, из интересов наших граждан в вопросах безопасности, в социальной сфере, на рынке труда. Здесь очень важен гибкий сбалансированный подход, который не создает для нас риски, а работает на развитие страны», – сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Как отметил глава государства, Россия открыта для специалистов, востребованных в сферах экономики, близких по культуре, языку и религии, а также для тех, кто после развала Советского Союза оказался за пределами РФ, но всегда считал ее своей исторической родиной.

Напомним, ранее Путин попросил профильные ведомства оценить, какие специалисты-мигранты наиболее востребованы в России.

Как писал сайт KP.RU, Президент России поручил внести в Концепцию государственной миграционной политики изменения, направленные на сдерживание оттока россиян в другие страны.