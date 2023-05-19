Путин назвал первичным источником власти в Киеве госпереворот

Путин заявил, что первичный источник власти в Киеве – государственный переворот Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям заявил, что первичный источник власти на Украине – государственный переворот.

"Режим, захвативший в Киеве власть в результате вооруженного переворота в 2014 году. Конечно, там потом выборы были, мы знаем и слышим, но первичный источник власти в Киеве - госпереворот. Об этом мы тоже не забываем и не забудем", — напомнил российский лидер на совете по межнациональным отношениям в Пятигорске.

Напомним, Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что начало конфликта на Украине было положено в результате государственного переворота в 2014 году. По его словам, Россия не стала источником этого конфликта, а слова бывшего президента Порошенко и Ангелы Меркель только подтверждают непричастность России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что отправной точкой всех событий, которые в последние 8 лет происходили на Украине, и которые привели к проведению специальной операции России по поддержке Донбасса, стал антиконституционный государственный переворот в Незалежной в 2014 году.

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