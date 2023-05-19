Музей театрального и музыкального искусства при поддержке ВТБ открывает выставку к 150-летию Федора Шаляпина

В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка «Царь Федор», подготовленная к 150-летию оперного певца Фёдора Шаляпина. Ее генеральным спонсором стал банк ВТБ. Экспозиция продлится до 22 октября.

Певец был мастером перевоплощения, любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера.

«Экспозиция позволяет не просто узнать о жизни великого баса, но и попытаться понять его: разобраться, что повлияло на выбор Шаляпина стать артистом, как ему удалось стать гением перевоплощений и добиться мировой славы. Банк традиционно поддерживает проекты, которые дают возможность не просто соприкоснуться, но погрузиться в культурное наследие страны», – сообщила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.