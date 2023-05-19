Россия возобновляет авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023

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Россия возобновляет авиасообщение с Кубой с 1 июля этого года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», – сказал он журналистам.

Как уточнил вице-премьер, полеты на Кубу будет выполнять дочерняя компания «Аэрофлота» – «Россия». Продажи билетов откроются через неделю. Как отметил Чернышенко, Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, и Москва намерена развивать с ней экономические отношения по всем направлениям.

Напомним, ранее Россия возобновила авиасообщение с Грузией – первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси был совершен в пятницу, 19 мая.

Многие жители Грузии с восторгом приняли решение президента РФ Владимира Путина о возобновлении авиасообщения и отмене безвизового режима с Грузией. Сайт KP.RU разбирался, почему грузины радуются безвизу, а их президент – нет.

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