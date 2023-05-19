Сотрудники СБУ избили до смерти российского военнопленного на допросе Фото: пресс-слжуба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины избили до смерти российского военнослужащего, попавшего в плен, сообщает Следственный комитет РФ.

Об избиении следователям рассказал один из российских бойцов, также побывший в украинском плену. По его словам, сотрудники СБУ неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену военнослужащим. Одно из них в ходе допроса жестоко избили, а после того, как вернули в камеру, он вскоре умер, сказано на сайте СК России.

Как отметили в ведомстве, показания российского военного будут приобщены к уголовным делам, возбужденным ранее в отношении граждан Украины в связи с жестоким обращением с гражданским населением и применением запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

Как писал сайт KP.RU, ранее СК РФ начал проверку размещенных в интернете кадров расстрела российских военнопленных, который совершили в упор французские наемники на Украине. В ведомстве уточнили, что французские наемники участвовали в боях на стороне Украине в составе полка «Азов»* и 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

*Запрещенная в России террористическая организация

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