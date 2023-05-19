ВЦИОМ: более 80% россиян доверяют Владимиру Путину

Рейтинг доверия Владимиру Путину остается на уровне выше 80 процентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования уровня доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям в России. На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,1% опрошенных.

Согласно прошлому опросу ВЦИОМа в апреле о доверии российскому лидеру заявили также более 80 процентов респондентов, а 77,5 процента прошедших опрос граждан согласны с принимаемыми президентом России решениями.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже объяснял причины столь высокого уровня доверия россиян Владимиру Путину. По его словам, в этом вопросе существует целый комплекс факторов, но самый главный – сложность того периода времени, который “мы все проходим” сейчас.

Это, по его словам, способствует консолидации общества вокруг президента, а устойчивость экономики и стабильность в стране, сохраненная несмотря на все давление Запада, только усиливает доверие действия властей.