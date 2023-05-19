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НовостиОбщество19 мая 2023 12:52

ВЦИОМ: более 80% россиян доверяют Владимиру Путину

В апреле рейтинг доверия президенту также был на уровне выше 80 процентов
Сергей ЧИКОВ
Рейтинг доверия Владимиру Путину остается на уровне выше 80 процентов

Рейтинг доверия Владимиру Путину остается на уровне выше 80 процентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования уровня доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям в России. На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,1% опрошенных.

Согласно прошлому опросу ВЦИОМа в апреле о доверии российскому лидеру заявили также более 80 процентов респондентов, а 77,5 процента прошедших опрос граждан согласны с принимаемыми президентом России решениями.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже объяснял причины столь высокого уровня доверия россиян Владимиру Путину. По его словам, в этом вопросе существует целый комплекс факторов, но самый главный – сложность того периода времени, который “мы все проходим” сейчас.

Это, по его словам, способствует консолидации общества вокруг президента, а устойчивость экономики и стабильность в стране, сохраненная несмотря на все давление Запада, только усиливает доверие действия властей.