Путин назвал ошибочным мнение Запада, что национальное многообразие делает Россию слабее Фото: REUTERS

Страны Запада ошиблись, полагая, что национальное многообразие делает Россию слабее, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Они исходят из того, что культурное, национальное многообразие России – это наша слабость, а жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, показали наоборот – что это наша сила», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, авторы провокаций против России руководствуются «западными шаблонами с расистскими и неоколониальными подходами», в которых утверждается превосходство одних и ущербность других народов. Он добавил, что российская «семья народов» складывалась в течение тысячи лет.

Напомним, президент России заявил, что западные противники, которые желают, чтобы в РФ начались межнациональные распри, «заняли бы на конкурсе недоумков второе место». Как подчеркнул глава государства, им не стоит рассчитывать на тот эффект, ради которого они стараются.