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НовостиОбщество19 мая 2023 13:18

Ювелирный эксперт Ракутина дала советы по выбору украшений на выпускной

Специалист рекомендовала при подборе украшений учитывать сложность наряда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ювелирный эксперт Ракутина дала советы по выбору украшений на выпускной

Ювелирный эксперт Ракутина дала советы по выбору украшений на выпускной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ювелирный эксперт Елена Ракутина в беседе с «Газета.ру» рекомендовала при подборе украшений на выпускной учитывать сложность наряда.

Как отметила эксперт, при выборе наряда простого кроя и однородной фактуры будут хорошо смотреться украшения с многоуровневыми или каскадными конструкциями, а также сложные сочетания цветов, миксы камней и цепей.

«Изысканный декор браслета или колье добавит минималистичному образу вечернего шика. Также можно присмотреться к анималистическим украшениям в виде представителей флоры и фауны, которые сделают образ более смелым и интригующим», - отметила эксперт.

При выборе оригинального кроя лучше обратить внимание на минималистичные украшения. По словам специалиста, стоит выбрать небольшие серьги-пусеты, минималистические браслеты и цепочки на шею, «тогда образ будет сбалансированный и гармоничный».

При этом, Ракутина подчеркнула, что почти под любой стиль подойдут асимметричные изделия геометрических форм. «Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках», - добавила она.

Ранее родители российских школьников рассказали, сколько денег планируют потратить на выпускной в этом году. Как сообщал RT, четверть опрошенных заявили, что общие затраты на праздник составят свыше 20 тысяч рублей.

Кроме того, сообщалось, что расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли в два раза в этом году. Как писал «Пятый канал», одеть мальчика будет дороже, чем девочку, в среднем примерно на 500 рублей.