Ювелирный эксперт Ракутина дала советы по выбору украшений на выпускной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ювелирный эксперт Елена Ракутина в беседе с «Газета.ру» рекомендовала при подборе украшений на выпускной учитывать сложность наряда.

Как отметила эксперт, при выборе наряда простого кроя и однородной фактуры будут хорошо смотреться украшения с многоуровневыми или каскадными конструкциями, а также сложные сочетания цветов, миксы камней и цепей.

«Изысканный декор браслета или колье добавит минималистичному образу вечернего шика. Также можно присмотреться к анималистическим украшениям в виде представителей флоры и фауны, которые сделают образ более смелым и интригующим», - отметила эксперт.

При выборе оригинального кроя лучше обратить внимание на минималистичные украшения. По словам специалиста, стоит выбрать небольшие серьги-пусеты, минималистические браслеты и цепочки на шею, «тогда образ будет сбалансированный и гармоничный».

При этом, Ракутина подчеркнула, что почти под любой стиль подойдут асимметричные изделия геометрических форм. «Также запонки в виде забавных персонажей и символов будут стильно смотреться на классических однотонных рубашках», - добавила она.

Ранее родители российских школьников рассказали, сколько денег планируют потратить на выпускной в этом году. Как сообщал RT, четверть опрошенных заявили, что общие затраты на праздник составят свыше 20 тысяч рублей.

Кроме того, сообщалось, что расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли в два раза в этом году. Как писал «Пятый канал», одеть мальчика будет дороже, чем девочку, в среднем примерно на 500 рублей.