ВС России изменили тактику перед контрнаступлением ВСУ Фото: Александр КОЦ

Издание Bloomberg заявило, что ВС России изменили стратегию в конфликте на Украине и подготовились к возможному контрнаступлению Киева. Авторы статьи отметили, что в социальных сетях очень много пропаганды на тему слабости российской армии.

“В социальных сетях много говорится о нехватке сил у России, но социальные сети переполнены пропагандой с обеих сторон, и на данном этапе мы подумали, что необходима более трезвая оценка”, — привели в статье слова эксперта RISU Ника Рейнольдса.

По его словам, ВС России успешно адаптировали старые советские танки, а также активно развиваются в сфере радиоэлектронной борьбы. Отдельно авторы подчеркнули, что российская армия в значительной степени устранила угрозу со стороны украинских ракет HARM с радиолокационным наведением, а также научилась противодействовать работе американских РСЗО.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц подробно рассказал, как российская армия подготовилась к возможному контрнаступлению Украины, почему российские удары по складам ВСУ совпали с резкой смены риторики Зеленского о готовности к атаке, какую роль в возможном наступлении должны были играть американские ЗРК Patriot и раскрыл неочевидный, но “осмысленный подход к уничтожению западного железного богатства” в Минобороны РФ.

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