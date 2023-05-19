Психолог Дербенева предупредила, что физическое наказание делает ребенка избалованным Фото: Shutterstock

Детский психолог Наталия Дербенева в беседе с «Газета.ру» заявила, что физическое наказание делает ребенка избалованным, отметив, что детей теряется самоконтроль.

«Как ни парадоксально, физическое наказание делает ребенка избалованным. Казалось бы, абсолютно противоположный от ожидаемого эффект. И это связано с тем, что у детей теряется самоконтроль», - заявила эксперт.

Специалист заявила, что физическое наказание работает для выплеска негативных эмоций родителями, а также ситуативного успокоения ребенка за непослушание, но оно не способно работать долго.

По ее словам, ребенок осознает, что физическое наказание вызывает чувство вины у родителей, из-за чего может манипулировать взрослым. Как рассказала Дербенева, для начала ребенок может доводить до наказания, после чего громко кричит и играть на их чувстве вины для получения новой игрушки в виде извинений.

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