Власти США расширили ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Власти США расширили экспортные ограничения против России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон расширил список товаров, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию. Ограничения введены более чем на 1200 видов продукции, в том числе на стройматериалы, ткани, краски и различное оборудование.

“Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии”, – говорится в документе министерства торговли США.

Напомним, издание Bloomberg сообщило, что в Минфине США только недавно решили нанять экономистов для изучения последствий собственных санкций. В данный момент ведомство уже наняло двух специалистов, а вскоре планирует создать полноценную структуру, которая будет изучать побочные последствия и непредвиденные эффекты введенных ограничений.

Тем временем глава Федеральной резервной системе США уже дал оценку эффективности антироссийских санкций. Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя ФРС Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.