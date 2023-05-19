Экс-премьер Польши заявил, что страна разоружает себя, вооружая Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Польши, депутат европейского парламента Лешек Миллер обвинил президента страны в разоружении собственной армии.

“Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все "МиГи" и так далее, то я думаю про себя: боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу?”, — возмутился Миллер в эфире радиостанции Zet, напомнив польскому лидеру, что он возглавляет свою страну, а не Украину.

Напомним, с подобной проблемой во Франции борется бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. По его мнению, власти страны ослабляют собственную армию, продолжая подпитывать конфликт на Украине поставками оружия.

Из недавней утечки секретных документов стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признает, что конфликт на Украине быстро закончится, если западные союзники Киева прекратят военную поддержку ВСУ.