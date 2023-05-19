Названы главные причины появления прыщей у взрослых Фото: Shutterstock

Дерматолог Светлана Евдокимова в беседе с «Газета.Ru» назвала три распространенные причины появления акне у взрослых.

Первой самой распространенной причиной эксперт назвала гормональный дисбаланс, который возникает, когда из-за нарушения работы сальных желез повышается или понижается выделение кожного сала, что закупоривает выводящие протоки, приводя в итоге к образованию воспалений.

Как уточнила эксперт, такие гормональные изменения возможны у женщин во время беременности, а также после аборта или при отмене гормональных контрацептивов. У мужчин такие изменения могут произойти при наследственной предрасположенности к повышенной выработке андрогена или при приеме анаболических стероидов для «роста мышц».

Кроме того, среди причин, которые назвала эксперт, есть сбои в работе внутренних органов, а также неподходящая косметики, неправильное или недостаточное очищение кожи.

Врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман заявил, что частые высыпания на лице могут указывать на наличие определенных нарушений в работе организма. Как писали «Известия», высыпания в области Т-зоны - лба, носа и подбородка - характерны для сбоев в работе органов ЖКТ.

Врач-дерматокосметолог Амина Бердова рассказала, как нельзя бороться с прыщами. Как сообщал «Пятый канал», эксперт назвала горячую воду и скраб не самыми эффективными методами борьбы с акне, завив, что таким образом можно заработать еще больше прыщей.