Нутрициолог Киреева перечислила овощи с самым высоким содержанием нитратов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нутрициолог Анна Киреева в беседе «Газета.ру» предупредила, что овощи могут навредить организму из-за химических веществ, которые используются для ускорения их созревания, а также из-за пестицидов, гниения и насекомых.

Киреева назвала основной опасностью некоторых овощей в нитраты, отметив, что они, как правила, являются причинами возникновения интоксикации и опухолей в организме, а также уменьшают содержание йода, что может привести к увеличению щитовидной железы.

«Нитраты понижают содержание витаминов С, РР, В2 и Е в сельхозпродукции, ухудшают сохранность плодов. Вместе с тем нитраты способны расширять сосуды», - заявила эксперт.

По ее словам, больше всего нитратов накапливает зелень, в том числе кинза, петрушка, лук и сельдерей, а из овощей – редис, свекла и белокочанная капуста. Как уточнила эксперт, в кабачках, моркови, огурцах, редьке, а также тыкве и цветной капусте содержится среднее количество нитратов. Низкое же число таких вредных веществ содержится в репчатом луке, томатах, картофеле, а также перце и чесноке.

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев в беседе с RT заявил, что употребление овощей с нитратами может спровоцировать возникновение рака.

Гастроэнтеролог Екатерина Есакова, как сообщал «Пятый канал», считает, что тепличные огурцы содержат большое количество пестицидов и нитратов