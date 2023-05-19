Группировка сил Северного флота во главе с эсминцем "Адмирал Ушаков" вышла на учения в Баренцево море

Группировка сил Северного флота вышла на учения в Баренцево море Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В пресс-службе Северного флота сообщили, что крупная группировка сил флота во главе с эсминцем “Адмирал Ушаков” вышла в акваторию Баренцева моря для проведения комплексных учений. Всего в состав группировки вошли до 15 кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также авиационные подразделения ВМФ России.

“В полигонах боевой подготовки действуют отряд боевых кораблей во главе с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков", подводные лодки, корабельно-тральная группа, корабельная поисково-ударная группа, силы поисково-спасательного обеспечения, летательные аппараты различных типов армии ВВС и ПВО”, — сообщили в пресс-службе ВМФ.

На предстоящих учениях группировка отработает взаимодействие флота с авиацией в рамках поиска и уничтожения подводных лодок противника, а также варианты нападения противника с воздуха и работы по спасению личного состава.

Напомним, в середине апреля в рамках внезапной проверки был приведен в полную боевую готовность Тихоокеанский флот РФ. Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил цели внезапной проверки флота, которая стала самой крупной за последнее время.

В рамках той проверки экипажи Ту-95МС и Ту-22М3 дальней авиации ВКС России перебросили на оперативные аэродромы для поддержки сил флота и проведения воздушного патрулирования.

Британское издание Daily Mail назвало полет двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над Беринговым и Охотскими морями предупреждением Владимира Путина Западу из-за их позиции в украинском конфликте.