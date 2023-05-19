Экономист оценил возможность роста цен на бензин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов в беседе с Lenta.ru заявил, что рост биржевых цен на бензин не обязательно отразится на рознице, указав на временной лаг между ростом крупнооптовой цены и реализацией продавцом. Однако, по его словам, определенный рост возможен

«Между ростом крупнооптовой цены, мелокооптовой и взятием на реализацию розничным продавцом существует значительный временной лаг. Трансляция цен не происходит сразу же. Вполне возможно, что рост закончится до того, как цены должны обновиться», - заявил он, отметив, что ситуация может стабилизироваться, «когда закончатся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), ускоренная закупка и рост спроса».

Баженов также обратил внимание на то, что некоторые АЗС смогли сделать запасы, арендуя определенные мощности НПЗ, поэтому на данный момент у них появляется возможность не транслировать на потребителя рост биржевых цен.

Управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов в беседе с RT заявил, что сейчас цены на бензин в стране зависят от государственной налоговой политики. По его мнению, возможен умеренный рост цен на топливо в пределах прогнозируемого Центробанком РФ инфляционного коридора - 4,5-6,5%.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал рост стоимости бензина Аи-95. Как писали «Известия», эксперт заявил, что на рост повлияло несколько факторов, в том числе сезонность, поскольку в мае повышенный спрос, особенно со стороны аграриев.