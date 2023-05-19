Путин поручил решить вопрос с использованием термина “инфоцыгане” в государственных СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью запретить использование словосочетания “инфоцыгане” в государственных медиа. При этом, по его словам, решить подобный вопрос среди блогеров в данный момент “непросто”.

На заседании Совета по межнациональным отношениям специалист-этнограф Надежда Деметер попросила урегулировать вопрос использования в СМИ словосочетаний, содержащих национальную принадлежность в ярко выраженном негативном контексте, в частности, популярного термина "инфоцыгане".

“Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации - это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём всё, что Вы сказали”, — ответил на просьбу Владимир Путин. По его словам, будут предприняты все необходимые меры для борьбы с любыми проявлениями ксенофобии.

Напомним, Следственный комитет России недавно задержал блогера Елену Блиновскую. По версии следствия, “королева инфоцыган” задолжала почти 1 млрд рублей и хитро "дробила" бизнес. Незадолго до этого была задержана блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг Артем. По версии следствия они не заплатили налогов на 300 млн рублей и еще 133 миллиона отмыли, купив доллары.