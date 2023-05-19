Беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор в Белгороде

В Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры и упал во двор Фото: REUTERS

В Белгороде беспилотный летательный аппарат врезался в окно квартиры, после чего упал во двор дома, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет», – приводит слова главы региона «КП – Белгород».

Кроме того, Гладков сообщил, что в пятницу, 19 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор. По его словам, один из снарядов прилетел во двор частного жилого дома. В результате обстрела местный житель получил ранения руки и ноги, его госпитализировали.

Напомним, 8 мая в Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа, никто не пострадал.

Днем позже в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв. По предварительной информации, это был беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. В результаие взрыва были повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль.