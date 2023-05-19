Названы альтернативы отдыха на черноморском побережье Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с Lenta.ru назвал бюджетной альтернативой отпуску на побережье Черного моря поездку в Дагестан.

«Люди увидели, что в Дагестане, оказывается, тоже есть теплое море, где цены на 30 процентов ниже, чем в Сочи. Если в Сочи отель стоит десять тысяч рублей в сутки, то подобной звездности отель в Дагестане на берегу теплого Каспийского моря стоит семь тысяч рублей в сутки», - заявил специалист.

По его словам, в текущем году дефицита мест на курортах Краснодарского края не стоит ждать, но стоимость подобного отдыха может стать очень высокой, в особенность если покупать тур в последний момент.

Эксперт по туризму Александра Гридина назвал самые дешевые страны для отдыха. Как сообщал «360», одной из самых дешевых стран для путешествий специалист назвал ОАЭ, а также Египет, уточнив, что тур для двух человек обойдется в сумму около 100 000 рублей.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне уменьшили сроки своего отпуска с 11 дней до 9. Как сообщал ФАН, причиной такого изменения специалисты назвали повышение цен на путевки и жилье.