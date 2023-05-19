США ввели новые санкции против 46 физлиц, связанных с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ввел санкции против 46 физлиц, связанных с Россией. Новые санкции введены против министра образования РФ Сергея Кравцова, помощников президента Игоря Левитина и Ларисы Брычевой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, а также граждан других стран, подозреваемых в тесном сотрудничестве с Россией.

Также США расширили список товаров, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию. Ограничения введены более чем на 1200 видов продукции, в том числе на стройматериалы, ткани, краски и различное оборудование.

При этом в Минфине США только недавно решили нанять экономистов для изучения последствий собственных санкций. Издание Bloomberg сообщило, что в данный момент ведомство уже наняло двух специалистов, а вскоре планирует создать полноценную структуру, которая будет изучать побочные последствия и непредвиденные эффекты введенных ограничений.