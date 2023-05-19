Эксперт дала советы, как избежать конфликтов в коллективе Фото: Ольга БОББ

Атмосфера в коллективе напрямую влияет на работу. Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег, основатель PR бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова дала советы, как оставаться в рабочем ритме и избежать конфликтов.

Прежде всего, стоит выстраивать отношения в коллективе так, чтобы были взаимные интересы вне работы.

В офисе каждый сотрудник должен иметь возможность обратиться напрямую к начальству. Такая открытость позволяет снижать напряжение внутри коллектива и выстраивает доверительные отношения.

Каждый должен иметь возможность напрямую обратиться к начальству. Такой подход помогает выстроить доверительные отношения внутри коллектива.

Официальный стиль переписок с сотрудниками и директивный стиль управления тоже встречаются негативно. Необходимо идти навстречу подчиненным, выстаивать с ними диалог и направлять в работе. При наличии обратной связи от руководства, сотрудники охотнее выполняют свою работу.

А вот излишний официоз и секретность только вредят.

- Руководители должны рассказывать о делах компании своим сотрудникам, делиться планами о дальнейшем развитии, - говорит Асадова «Газете.Ru».

При такой открытости точно не возникнет слухов о том, что дела идут плохо и «шатаний» в коллективе. А еще повысится градус доверия.

- Если в компании большой штат сотрудников, много департаментов, часть из которых работает в удаленном формате, обязательно нужно выстроить стандарт внутренних коммуникаций. Необходимо определить периодичность и состав новостей о компании, которые HR будет рассылать всем сотрудникам, - сказала она ФАН.

Ранее, HR-специалист Лоикова рассказала, что число вакансий с удаленкой в России не снизилось. А предложений с «гибридным» графиком, наоборот, стало больше, передает "360".