Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси. В этот же день, 19 мая, самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы, приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что западные противники, которые желают, чтобы в России начались межнациональные распри, заняли бы на конкурсе недоумков второе место.

Мощнейшее за 100 лет наводнение в Италии унесло жизни 13 человек, а 20 тысяч человек остались без крова. Как сообщается, в результате сильных дождей в регионе Эмилия-Романья на севере страны из берегов вышло 23 реки и произошло 280 оползней, охвативших 41 город.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании Red Wings на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси. В этот же день, 19 мая, самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы, приземлился в международном аэропорту Тбилиси. Это первый выполненный рейс из России в Грузию после возобновления авиасообщения между странами.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году будут повышать с опережающими темпами. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что убийство военкора Владлена Татарского и подрыв машины писателя Захара Прилепина были совершены Украиной при непосредственной координации США. Также Патрушев рассказал, что радиоактивное облако, которое возникло после уничтожения поставленных Украине боеприпасов с обедненным ураном, надвигается на западную Европу. По его словам, на данный момент рост радиации зарегистрирован в Польше.

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