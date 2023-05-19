Украина назвала условия для восстановления транзита аммиака из России

Украина готова рассмотреть восстановление транзита аммиака из РФ при расширении зерновой сделки Фото: ТАСС

Украина готова рассмотреть возможность восстановление транзита аммиака из России при условии, если параметры зерновой сделки будут расширены.

Как передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины, Киев может согласиться на возобновление транзита аммиака, если «получит какие-то дополнительные вещи, которые будут служить его национальным интересам». Речь идет о расширении географии портов и перечня товаров зерновой сделки.

Напомним, в МИД России заявляли, что РФ отвергает условия Украины по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса». Поставки аммиака Москва всегда рассматривала как обоюдовыгодный коммерческий проект, отметили в ведомстве.

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может согласиться на возобновление транзита аммиака через Украину при условии решения вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех».

Как писал сайт KP.RU, накануне МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца без изменения ее условий. В ведомстве отметили, если за этот срок не будут выполнены требования Москвы, после 17 июля сделка будет прекращена.