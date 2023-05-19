Глава МАГАТЭ Гросси заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС Фото: REUTERS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта на Украине договориться о принципах безопасности Запорожской АЭС, поскольку угроза ядерной безопасности в регионе сохраняется по сей день.

“Все очень просто: не стрелять по АЭС и не использовать АЭС в качестве военной базы. В интересах всех договориться о ряде принципов защиты АЭС во время конфликта”, — заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" вокруг Запорожской АЭС. По словам Рогова, единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от “режима Зеленского и украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом”.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.