Канада расширила санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады расширили санкции в отношении России, внеся в санкционные списки более 70 физических и юридических лиц.

«Канада внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 17 физических и 18 юридических лиц. Канада также внесла в список 30 физических и восемь юридических лиц», – сказано на сайте правительства страны.

В частности, ограничения Министерства просвещения, Генеральной прокуратуры РФ, Общероссийского народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Кроме того, Оттава ввела санкции против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, главы Росатома Алексея Лихачева, политика и предпринимателя Бориса Титова, а также ряда депутатов Госдумы.

Как писал сайт KP.RU, в апреле Канада расширила санкции в отношении России, включив в список 14 физических и 34 юридических лица.

Тем временем новые санкции против России ввели США, они коснулись 46 физлиц. Также Вашингтон расширил список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию. Ограничения введены более чем на 1200 видов продукции, в том числе стройматериалы, ткани, краски и различное оборудование.