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НовостиПолитика19 мая 2023 16:30

Express: ВСУ начнут перемещать комплексы Patriot после подрыва одной из установок "Кинжалом"

Несмотря на это, Вашингтон допускает отправку Киеву новых ЗРК
Сергей ЧИКОВ
Express: ВСУ начнут перемещать комплексы Patriot после подрыва одной из установок "Кинжалом"

Express: ВСУ начнут перемещать комплексы Patriot после подрыва одной из установок "Кинжалом"

Фото: REUTERS

Британское издание Express, ссылаясь на комментарии высокопоставленного чиновника из правительства США, сообщило, что командование украинской армии решило перемещать американские ЗРК Patriot после повреждения одной из систем в Киеве.

“Украинцам, возможно, придется начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем”, — отметил чиновник. При этом, по его словам, Вашингтон допускает отправку на Украину новых систем Patriot, несмотря на недавнее поражение одного из ЗРК.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отличные результаты ракетной атаки 16 мая говорят о том, что российская разведка работает превосходно, а армейское командование точно знает местонахождение всего новоприбывшего вооружения.