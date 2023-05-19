Express: ВСУ начнут перемещать комплексы Patriot после подрыва одной из установок "Кинжалом" Фото: REUTERS

Британское издание Express, ссылаясь на комментарии высокопоставленного чиновника из правительства США, сообщило, что командование украинской армии решило перемещать американские ЗРК Patriot после повреждения одной из систем в Киеве.

“Украинцам, возможно, придется начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем”, — отметил чиновник. При этом, по его словам, Вашингтон допускает отправку на Украину новых систем Patriot, несмотря на недавнее поражение одного из ЗРК.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отличные результаты ракетной атаки 16 мая говорят о том, что российская разведка работает превосходно, а армейское командование точно знает местонахождение всего новоприбывшего вооружения.