Россия закрыла въезд в страну 500 гражданам США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия запретила въезд в страну 500 гражданам Соединенных Штатов в ответ на санкции со стороны Вашингтона, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в РФ для 500 американцев», – сказано на сайте ведомства.

В частности, в «черный список» попали бывший президент США Барак Обама и бывший куратор Белого дома по борьбе с «российской дезинформацией» Нина Янкович. Кроме того, въезд в Россию запрещен ряду конгрессменов, экспертов и сотрудников аналитических центров, причастных к распространению русофобских сообщений, а также главы компаний военно-промышленного комплекса США.

Как заявили в МИД РФ, «ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции». Москва будет следовать принципу неотвратимости наказания в ответ на ужесточение санкций или дискриминацию российских граждан, предупредили в ведомстве. В министерстве добавили, что в связи с действиями против РФ отклонен запрос посольства США о посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 мая, США ввели новые санкции против России, они коснулись 46 физлиц. Также Вашингтон расширил список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию. Ограничения введены более чем на 1200 видов продукции, в том числе стройматериалы, ткани, краски и различное оборудование.