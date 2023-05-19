Экс-советник Пентагона Макгрегор: США потеряли военных при уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

ВС России 16 мая уничтожили ЗРК Patriot в Киеве при помощи комплекса "Кинжал" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что в результате поражения ракетой “Кинжал” американского ЗРК Patriot в Киеве могли погибнуть американские военные.

“Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных”, — предположил военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Дуглас Макгрегор отмечал, что Россия уничтожила ряд очень важных целей ВСУ при ракетной атаке 16 мая, о чем говорят сильные взрывы под Киевом. По его словам, это говорит о том, что российская разведка превосходно работает в зоне спецоперации, а командование ВС РФ точно знает местонахождение всего новоприбывшего вооружения.

В издании Military Watch Magazine отметили, что успешная атака российских военных снова обострила вопрос о целесообразности передачи дорогих комплексов Киеву, поскольку после удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ВС РФ по американскому ЗРК Patriot в Киеве не осталось и половины подобного вооружения.