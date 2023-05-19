Депутаты парламента Грузии устроили потасовку из-за возобновления авиасообщения с Россией

Депутаты грузинского парламента подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе подрался с коллегой из группы "Сила народа" Ираклием Берая из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией в ходе пленарного заседания в пятницу.

Грузинский телеканал TV Pirveli транслировал потасовку в прямом эфире. Вашадзе в своем выступлении раскритиковал власти за восстановление авиасообщения с Россией, что вызвало негодование многих собравшихся.

После возвращения на свое место у него возник словесный конфликт с Берая, который перерос в драку. Парламентские приставы смогли урегулировать конфликт, после которого депутаты продолжили обсуждения.

Напомним, Россия в минувший четверг, 11 мая, сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также отменила визовый режим для граждан республики. Как писал сайт KP.RU, Грузия разрешила российской авиакомпании «Азимут» летать в страну с 17 мая 2023 года, а грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов в Москву с 20 мая 2023 года.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией, что вызывает в Брюсселе «опасения за европейский путь» Тбилиси.