Greenpeace* закроет отделение в России из-за признания деятельности организации нежелательной

Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace нежелательной в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское отделение международной организации Greenpeace* заявило о несогласии с решением Генпрокуратуры РФ о признании деятельности фонда нежелательной на территории России и сообщило о закрытии.

“Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться”, — заявили авторы обращения.

По их мнению, решение прокураторы вызвано эффективностью их деятельности. Однако в Генпрокуратуре объяснили свое решение тем, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а также сопровождается политической пропагандой и вмешательством во внутренние дела государства.

Сайт KP.RU рассказывал, как активисты международного фонда все активнее стравливают москвичей и власти столицы, как подбивают общественность на выступления против властей, пользуясь неблагоприятной экологической обстановкой во многих регионах, а также как Greenpeace закрывал глаза на множество реальных экологических катастроф, показывая свою “неподкупность”.

*Организации, деятельность которых признана в РФ нежелательной