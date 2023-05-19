Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 18:55

Greenpeace* закроет отделение в России из-за признания деятельности организации нежелательной

В российском отделении фонда заявили о несогласии с решением Генпрокуратуры
Сергей ЧИКОВ
Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала деятельность Greenpeace нежелательной в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское отделение международной организации Greenpeace* заявило о несогласии с решением Генпрокуратуры РФ о признании деятельности фонда нежелательной на территории России и сообщило о закрытии.

“Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено закрыться”, — заявили авторы обращения.

По их мнению, решение прокураторы вызвано эффективностью их деятельности. Однако в Генпрокуратуре объяснили свое решение тем, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а также сопровождается политической пропагандой и вмешательством во внутренние дела государства.

Сайт KP.RU рассказывал, как активисты международного фонда все активнее стравливают москвичей и власти столицы, как подбивают общественность на выступления против властей, пользуясь неблагоприятной экологической обстановкой во многих регионах, а также как Greenpeace закрывал глаза на множество реальных экологических катастроф, показывая свою “неподкупность”.

*Организации, деятельность которых признана в РФ нежелательной