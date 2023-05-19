Психолог Сулим посоветовала родителям не отправлять детей в детский лагерь против их воли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чем ближе лето, тем острее встает вопрос перед родителями, как занять детей. Многие принимают решение купить путевку в детский лагерь, но такой шаг нужно делать только согласовав его с ребенком. Кандидат психологических наук Софья Сулим посоветовала не настаивать на поездке, если школьник против.

Нужно признавать, что дети имею свои чувства и желания, взгляды на окружающий мир.

- Если ребенок не хочет в лагерь, значит, у него есть на то основание, – говорит психолог РИАМО.

Заботливый родитель, который хочет услышать ребенка, должен поговорить, выяснить страхи и опасения. Вполне возможно, что страшит неизвестность.

А вот настаивать на поездке под соусом социализации – это форма насилия. Социализироваться можно в кружках и секциях по интересам.

Кстати, принуждать ходить в секции и кружки тоже плохая привычка.

- Заставляя посещать ребенка нелюбимые кружки, мы учим его тому, что его удовольствие и интерес не важны. Дети быстро усваивают этот механизм и приучаются делать не как хочется, а как надо, забывая при этом про свои истинные интересы и потребности. Так ребенок чувствует беспомощность, а в дальнейшем его ждет низкая самооценка, - сказала "Газете.Ru" Олеся Васильева.

В Московской области реализуется проект «Онлайн поликлиника». С его помощью жители могут получать множество услуг, не выходя из дома. Так, например, на портале госуслуг можно оформить справку для абитуриентов или для поездки в летний лагерь, передает "360".

Кстати, стоимость отдыха в летнем лагере увеличилась на 10–20% в 2023 году, рассказали Москве 24 представители туроператоров. Из-за отсутствия туристического кэшбека интерес несколько снизился, к тому же, родители бояться отправлять детей сейчас к морю.