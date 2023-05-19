Россияне стали брать меньше денег в МФО "до зарплаты" Фото: Олег УКЛАДОВ

Микрофинансовые организации стали снижать суммы займов «до зарплаты». В марте клиенты в среднем просили 12,7 тыс рублей сроком на 20 дней. А реально получали 8,4 тыс.рублей. Это 63% от изначального запроса. А еще это минимальное значение с января 2022 года.

Размер выдаваемой суммы сокращается как для новых, так и для действующих клиентов. И, скорее всего, к декабрю 2023 года показатель снизится еще сильнее, на 3-5%.

Такое ужесточение связано как с ужесточением правил от ЦБ, так и с ситуацией в экономике.

- Влияние высокой турбулентности в экономике. В такой ситуации компании, которые чувствуют себя не очень уверенно, еще сильнее ужесточили свой скоринг, - говорит Ридусу генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов.

Россияне тоже стали более осмотрительно подходить к кредитованию. Они стараются не брать суммы с запасом, чтобы не перегружать свою кредитную нагрузку. Большинство переключилось на сберегательную модель поведения.