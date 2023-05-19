Вучич заявил, что получил от спецслужб с Востока предупреждения о попытках цветной революции в Сербии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы государств Востока сообщили ему о возможных попытках организации цветной революции в стране.

“От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее”, — заявил глава сербского государства на митинге в городе Панчево, комментируя недавние трагедии в Белграде.

Он отметил, организовывая "митинги против насилия" и злоупотребляя трагедией со смертью детей, его противники пытаются показаться умнее и значительнее, чем являются на самом деле.

Напомним, в Белграде в начале мая 14-летний школьник расстрелял учителя и восьмерых учеников якобы из-за плохой оценки. По данным МВД Сербии, в этой трагедии погибло семь человек.

Несколько дней спустя в сербской общине Младеновац произошла стрельба, в результате которой погибли 8 человек, а еще 13 были ранены.

Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что власти страны планируют “практически разоружить Сербию”, в несколько раз сократив число разрешений на оружие.