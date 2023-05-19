Депутат Нилов призвал трудоустраивать сначала россиян, а затем мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что слова президента о миграционной политике следует трактовать однозначно — в первую очередь трудоустраивать необходимо россиян, а затем – мигрантов. В этих вопросах нужно руководствоваться ситуацией на рынке труда. Но большую часть необходимо перекрывать внутренними резервами.

Кстати, ранее об этом же говорит Владимир Жириновский.

- У нас много граждан, которые готовы приезжать и работать вахтовым методом, как угодно, при правильной организации из других регионов в те регионы, где есть рабочие места, — сказал Нилов NEWS.ru.

При этом доставка мигрантов и их трудоустройство гораздо легче, так как система уже отлажена. Поэтому работодатели не спешат искать сотрудников в своей стране на вахтовые методы работы. Но наплыв иностранцев в страну приводит к тому, что ухудшается криминогенная обстановка в стране. Повышается нагрузка на инфраструктуру, в том числе социальную и транспортную. Есть и еще одна проблема – деньги мигранты отправляют к себе на родину, а не вкладывают в российскую экономику.

В России же официально около миллиона человек, которые числятся безработными. Нужно трудоустроить их.

- И только потом приглашать иностранных специалистов. И то, миграция должна быть только по запросу, а не так — приехали и ищем работу. Если нужны сварщики в конкретный регион, конкретное количество, значит так и нужно делать, — подытожил Нилов.