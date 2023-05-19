В районе старого аэропорта Мариуполя прогремело несколько взрывов 19 мая

В Мариуполе 19 мая прогремели несколько взрывов Фото: REUTERS

В районе старого аэропорта Мариуполя вечером, 19 мая, прогремело несколько взрывов.

“Несколько взрывов прогремело в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Причины и последствия уточняются”, — сообщил агентству ТАСС представитель силовых структур Донецкой Народной Республики.

Напомним, днем 19 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ. Украинская армия в третий раз с начала года выпустила ракету MFOM с кассетным боеприпасом, начиненным противотанковыми минами АТ2.

Ночью с 18 на 19 мая столицу ДНР обстреляли из реактивных систем залпового огня БМП-21 «Град». Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ выпустили 8 реактивных снарядов. В результате обстрела кроме самой инфраструктуры города, повреждения также получили 8 гражданских автомобилей, находившихся рядом с домами, и газовая труба.