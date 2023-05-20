Британия вместе с союзниками планирует добиваться передачи Киеву истребителей F-16 Фото: REUTERS

Британия будет вместе со своими союзниками в лице Бельгии, Дании, Нидерландов и США добиваться передачи Украине истребителей F-16, об этом в соцсети написал глава правительства Риши Сунак.

«Приветствую объявление о том, что США одобрят обучение украинских пилотов на истребителях F-16», - сообщил Сунак.

Он отметил, что Соединенное Королевство будет сотрудничать с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы Украина получила необходимые ей боевые самолеты.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал NBC сообщил, что страны Запада планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16.

Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

Телеканал указывал, что в ближайшее время Вашингтон и другие союзники Зеленского должны решить, когда начнут поставки, сколько истребителей они смогут передать и кто именно отдаст их Киеву.