США ограничили экспорт в Россию колясок для кукол, солнцезащитных очков и зубных протезов Фото: REUTERS

США в рамках санкционного давления на Россию распространили режим экспортного контроля на детские игрушки, солнцезащитные очки и зубные протезы, об этом стало известно из материалов американского министерства торговли.

Ведомство добавило 1224 пункта в свой список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию.

«Трехколесные велосипеды, скутеры, педальные машины и аналогичные колесные игрушки», - говорится в документе.

Уточнялось, что туда же отнесены «коляски для кукол, куклы, иные игрушки».

Кроме того, в список внесены бормашины, пчеловодческий инвентарь и офтальмологическое оборудование.

Как писал сайт KP.RU, издание The Spectator заявило, что стратегия санкционной войны Запада против РФ провалилась из-за нежелания ряда других стран вводить антироссийские санкции.

В статье отметили, что Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов.

Подчеркивалось, что санкции не разрушили российскую экономику, Москва реструктурировала свою экономику и переориентировала ее с Запада на Восток и Юг.