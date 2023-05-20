МИД Саудовской Аравии: Зеленского пригласили на саммит ЛАГ, чтобы он выразил позицию по конфликту с Россией Фото: REUTERS

Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств сообщили в Al Arabiya и Al Jazeera.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Зеленский был приглашен, чтобы выразить позицию Киева по конфликту с Москвой.

Дипломат отметил, что решить конфликт иным путем, кроме как через диалог, нельзя. По его словам, арабские страны придерживаются в отношении кризиса «позитивного нейтралитета».

Также, к участникам саммита с посланием обращался и президент России Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, где он намеревался представить свой «мирный план» урегулирования конфликта на Украине.