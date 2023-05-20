В Черниговской и Житомирской областях Украины прогремели взрывы Фото: REUTERS

Взрывы слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины, об этом сообщило украинское интернет-издание.

«Взрывы также слышали в Черниговской и Житомирской областях», - отметило издание.

Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 0:25 мск, а в Житомирской в 0:59 мск.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 18 мая в Харькове и области раздалось несколько взрывов.

Указывалось, что в 02:35 по местному времени стало известно о взрывах в Кировоградской области, где на тот момент была объявлена воздушная тревога. Ранее воздушная тревога была объявлена и в Харьковской области.

17 мая в Одессе прогремело несколько взрывов. Сообщалось о пяти взрывах в городе в течение 20 минут.

Напомним, 16 мая ВС России нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также уничтожили ЗРК Patriot в Киеве.