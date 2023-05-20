Кадыров назвал выступление Путина на заседании в Пятигорске содержательным и интересным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что выступление президента России Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске было содержательным и интересным.

«Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным», - заявил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что Путин является примером истинного служения своему Отечеству и народу.

Как писал сайт KP.RU, Путин выступил на заседании с программной речью, перечислив угрозы нашего национального единства. К ним он отнес не прекращающиеся атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности.

По его словам, противники решили, что многонациональность России – это и есть её уязвимое место, и делают всё, чтобы нас разобщить.

Путин подчеркнул, что жизнь..., вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, наоборот, что это наша сила – особая всепобеждающая сила России.

Президент пояснил, что простой человек понимает, что только единство делает нас сильными и непобедимыми.