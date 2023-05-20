Захарова: Насмешка Шольца над геноцидом жителей Донбасса является самой большой ошибкой канцлера Фото: Иван МАКЕЕВ

Самой большой ошибкой канцлера Германии Олафа Шольца стала насмешка над геноцидом жителей Донбасса, которую тот допустил в 2022 году во время Мюнхенской конференции по безопасности, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Anti-Spiegel Томасу Рёперу.

«...Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом», - подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что Шольц войдет в историю не только своей страны, но и всего мира как человек, который «посмеялся над горем людей».

Как писал сайт KP.RU, на Мюнхенской конференции по безопасности, незадолго до 24 февраля 2022 года, Шольц сказал, что ему «смешно слышать» об украинском геноциде на Донбассе.

А после 24 февраля он вообще договорился до того, что теперь историческая вина немцев за Вторую мировую, признанная его предшественниками как окончательный разрыв с нацистским прошлым, «отменяется».

В марте 2023 года Шольц заявил, что конфликт на Украине продлится еще долго, об этом он высказался на встрече с согражданами.

При этом он отметил, что, с его точки зрения, необходимо ставить на постоянную основу производство оружия и боеприпасов.