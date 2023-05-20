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НовостиОбщество20 мая 2023 0:11

Приложение 2ГИС удалили из Google Play

При этом ранее установленные приложения «2ГИС» на Android продолжают работать
Сергей ГАПЧУК
Приложение 2ГИС удалили из Google Play

Приложение 2ГИС удалили из Google Play

Фото: REUTERS

Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения «2ГИС» на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», - отметили в пресс-службе.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта Google Play удалил мобильные приложения нескольких российских банков, ранее попавших под санкционные ограничения, в том числе УБРиР и «Уралсиб».

Как отмечалось, что в магазине мобильных приложений нет приложений банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», СДМ-банка, а также «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Ранее AppStore удалил мобильные приложения попавших под санкционные ограничения банков, среди которых были «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье», а также «Тинькофф» и «МТС банка».