Приложение 2ГИС удалили из Google Play Фото: REUTERS

Приложение картографического сервиса 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения «2ГИС» на Android продолжают работать, данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города», - отметили в пресс-службе.

Как писал сайт KP.RU, 17 марта Google Play удалил мобильные приложения нескольких российских банков, ранее попавших под санкционные ограничения, в том числе УБРиР и «Уралсиб».

Как отмечалось, что в магазине мобильных приложений нет приложений банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье», «Зенит», СДМ-банка, а также «Ланта банк» и Металлинвестбанка.

Ранее AppStore удалил мобильные приложения попавших под санкционные ограничения банков, среди которых были «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье», а также «Тинькофф» и «МТС банка».