Российские расчеты РСЗО «Торнадо-Г» сорвали попытку ротации украинских войск в ЛНР Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира батареи с позывным «Обь».

«Находясь на боевом дежурстве, получили две цели. Выдвинулись в район огневых позиций, быстро навелись, отработали...», - пояснил офицер.

Он уточнил, что одна цель была скопление противника, там шла ротация, а вторая цель - по опорному пункту.

Как писал сайт KP.RU, ночью в Киеве прогремели более десяти взрывов, в городе работала система ПВО.

Как сообщали очевидцы, после взрывов виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе. По данным онлайн-карты, в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы были слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины.