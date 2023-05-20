Белый дом: Байден поддерживает усилия стран по подготовке пилотов ВСУ к применению F-16 Фото: REUTERS

Президент Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей, об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Байден сообщил коллегам по Группе семи, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов использованию истребителей четвертого поколения, включая F-16», - сказал Салливан.

Он отметил, что за последние несколько месяцев США и их союзники сосредоточились на предоставлении Киеву систем вооружения и проведения подготовки, которые необходимы для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года.

Как писал сайт KP.RU, телеканал NBC, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16.

При этом отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США. Вашингтон и другие союзники Зеленского должны решить, когда начнут поставки, сколько истребителей они смогут передать и кто именно отдаст их Киеву.

Позже стало известно, что Британия будет вместе со своими союзниками добиваться передачи Украине истребителей F-16.

«Приветствую объявление о том, что США одобрят обучение украинских пилотов на истребителях F-16», - сообщил премьер-министр Сунак.