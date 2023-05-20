Белый дом: США в ближайшие месяцы решат с союзниками вопрос о передаче Киеву F-16 Falcon Фото: REUTERS

США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», - сообщил Салливан.

Чиновник уточнил, что по мере того, как будет разворачиваться обучение, в предстоящие месяцы «мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько».

Как писал сайт KP.RU, Салливан сообщил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей.

По его словам, за последние несколько месяцев США и их союзники предоставляют Киеву системы вооружения, необходимые для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года.

Кроме того, ранее телеканал NBC, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.