Белый дом: США в ближайшие месяцы решат с союзниками вопрос о передаче Киеву F-16 Falcon Фото: REUTERS

США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сейчас мы перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины», - пояснил он.

Чиновник уточнил, что по мере того, как будет разворачиваться обучение, в предстоящие месяцы «мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько».

В Киеве прогремели более десяти взрывов в ночь на субботу, 20 мая, работает система ПВО.

Отмечалось, что после взрывов был виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.

Запад понимает, что Украина не сможет добиться победы на поле боя, и готовится к будущим переговорам. Об этом заявила газета Global Times.

Издание подчеркнуло, что это война на истощение, которая в конечном итоге закончится за столом переговоров.

Автор отметил, что поэтому Запад фактически готовится к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление.

Украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ в районе Новоселовки, но были уничтожены.

Уточнялось, что расчетами САУ «Акация» уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила противника.