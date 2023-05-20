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НовостиПолитика20 мая 2023 4:51

Британский институт RUSI: российские войска совершенствуются и готовят Украине серьезные проблемы

Одним из самых сильных формирований эксперты считают инженерные войска
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Британский институт RUSI: российские войска совершенствуются и готовят Украине серьезные проблемы

Британский институт RUSI: российские войска совершенствуются и готовят Украине серьезные проблемы

Фото: Александр КОЦ

Российские военные в ходе боевых действий на Украине способны к адаптации и совершенствованию, чем они создают серьезные проблемы для украинской армии. Об этом говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

Специалисты института отметили, что сейчас улучшился разведывательно-ударный комплекс российских артиллеристов, способность россиян вести огонь с нескольких позиций. Кроме того, выделены работы российских средств радиоэлектронной борьбы, способных уничтожить около десяти тысяч БПЛА Украины в месяц. Авторы материала отметили высокую эффективность и адаптацию российских систем ПВО.

А одним из самых сильных российских формирований эксперты считают инженерные войска. Все это представляет большую проблему для наступления ВСУ, отмечается в сообщении. В заключении эксперты пришли к выводу. что ВС РФ совершенствуется и развивает ключевые системы.

Так, например, российские военные в районе Новселовки уничтожили группу украинских солдат, которые пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ.