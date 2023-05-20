В Белом доме заявили о стремлении США избежать начала третьей мировой войны при оказании помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США при оказании помощи Киеву хотят не допустить того, чтобы эскалация конфликта привела к началу третьей мировой Войны. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Основное мнение американского президента Байдена заключается в намерении сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и чтобы избежать начала третьей мировой войны", - так ответил Салливан в связи с последним решением Белого дома поддержать начало обучения летчиков пилотированию F-16, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что сторона Соединенных Штатов внимательно следит за реакцией Москвы на поставки Украине тех или иных видов вооружений.

Напомним, в ближайшее время США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 примут решение, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.б этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.