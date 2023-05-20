Генерал США Милли и главнокомандующий ВСУ Залужный обсудили текущую обстановку на Украине Фото: REUTERS

Председатель комитета начальника штабов ВС США генерал Марк Милли поговорил по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. В ходе разговора они обсудили текущую боевую обстановку на Украине. Об этом сообщается в письменном заявлении официального представителя комитета начальников штабов полковника Дэвида Батлера.

Он заявил о том, что Милли и Залужный дали свои прогнозы и оценки по текущей ситуации на специальной военной операции на Украине. Кроме того, Милли снова подтвердил непоколебимую поддержку Киева, сообщает ТАСС.

Помимо этого, ранее советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что США вместе с союзниками решат по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы, кто будет поставлять эти самолеты Киеву и в каком количестве.